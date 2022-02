Palmeiras Chelsea, ucciso a colpi di pistola un tifoso brasiliano. Le ultime

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bruttissimo episodio dopo la finale del Mondiale per Club tra Palmeiras e Chelsea: supporter brasiliano ucciso a colpi di pistola

Arrivano brutte notizie dopo la finale del Mondiale per Club tra Palmeiras Chelsea. In campo c’è stato lo spettacolo atteso con la vittoria dei blues per 2-1.

Fuori, invece, le cose sono andate meno bene. A San Paolo mentre tanti tifosi si erano radunati per guardare la partita, è scattata una rivolta fuori dallo stadio del Palmeiras e un tifoso brasiliano è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco. Lo riporta Reuters, che scrive anche che ci saranno nuove indagini sul caso e ci sarebbe già un arrestato tra i tifosi.