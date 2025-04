Palladino avvisa la Lazio: «L’Europa? Sarebbe perfetto e grazie alla fiducia che abbiamo ritrovato possiamo giocarcela»

Palladino, il tecnico della Fiorentina alla vigilia della sfida contro il Milan lancia l’avviso alle rivali per l’Europa tra cui anche la Lazio

Ai microfoni di Sky Sport in occasione della vigilia della partita della sua Fiorentina contro il Milan ha parlato Palladino. Il tecnico dei toscani ha toccato diversi temi tra cui la sfida per un posto in Europa che coinvolge anche la Lazio

PAROLE – Questi ultimi risultati hanno spostato un po’ i giudizi rispetto a tre settimane fa. Ma è il nostro lavoro, siamo giudicati anche in base ai risultati, giusto avere critiche se non arrivano. La nostra forza è sempre stata quella di gestire i momenti, sia di esaltazione che di difficoltà

Classifica corta, se questa è la miglior Fiorentina? Sicuramente abbiamo tanta autostima, tanto entusiasmo ed energia positiva. I risultati hanno aiutato a creare questa magia che avevamo un po’ smarrito nei primi mesi dell’anno. Adesso siamo felici, abbiamo recuperato tanti giocatori che sono mancati tra gennaio e febbraio, ora siamo al completo e stiamo bene anche mentalmente. E negli ultimi due mesi questo aspetto è fondamentale

A fine anno sarò più felice per un certo piazzamento in classifica o se avrà portato a casa un trofeo visto che siamo in corsa per la Conference? Sarebbe perfetto fare entrambe le cose e noi dobbiamo puntare al massimo. Il presidente Commisso è ambizioso, i ragazzi anche, hanno voglia di continuare a stupire. Non possiamo precluderci niente