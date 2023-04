Palladino in conferenza: «La Lazio gioca a calcio»

Arrivano parole di stima da parte dell’allenatore dei brianzoli, impegnato domani nella sfida contro la Lazio

Arrivano parole di rispetto per la Lazio, da parte del tecnico del Monza Raffaele Palladino. Il mister dei brianzoli ha espresso il suo parere sul match nella consueta conferenza stampa pre partita.

LE PAROLE- «All’andata abbiamo giocato davvero bene. Da li in poi abbiamo fatto un ottimo percorso di crescita ma non si smette mai di apprendere. Contro la Lazio voglio vedere una prova di maturità. Ci sono stati dei piccoli infortuni per i nostri calciatori, ma la squadra è carica ed ha voglia di fare bene. dovrà essere una sfida dove dovranno esserci tante motivazioni ed orgoglio. Noi non abbiamo nulla da perdere, loro saranno molto carichi. Speriamo di non trovarli al 100%. A noi interessa fare la prestazione. La Lazio ha tanti punti forti, gioca bene a calcio e palleggia altrettanto bene. Dietro lavora molto bene, Sarri è un maestro di calcio. Cercheremo di trovare quei punti deboli che ha la Lazio provando ad enfatizzarli. Poi chiaramente contano anche gli episodi e da questo punto di vista l’esempio è la sfida di andata»