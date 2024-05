Palladino: «Il mio like alla Lazio? Vi spiego perchè l’ho fatto»

Palladino, il tecnico dei brianzoli fa chiarezza riguardo il presunto like social messo al club biancoceleste: ecco le sue parole

In conferenza stampa al termine della partita pareggiata con la Lazio, ha rilasciato queste dichiarazioni riguardo un like emesso riguardo un sondaggio legato al club biancoceleste

PAROLE – Il mio like alla Lazio? Involontario, non potevo tornare indietro, era un sondaggio, non capisco di social, ma non per mancare di rispetto a nessuno. Per le voci che sono uscite le ho lette ma sono super concentrato sul Monza