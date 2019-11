Paletta riparte dalla Serie C: nei prossimi giorni la firma col Monza

Il Monza primo nella classifica della Serie C si rinforza in difesa con Gabriel Paletta: nei prossimi giorni la firma

Gabriel Paletta, accostato alla Lazio nel corso degli anni, riparte dalla Serie C. Come riporta Sky Sport, l’ex Milan andrà a rinforzare la difesa del Monza, al primo posto in classifica. Il giocatore si sta allenando già con la squadra guidata da Brocchi, ma solamente nei prossimi giorni firmerà un contratto triennale (più probabile opzione per un quarto anno) con il club. Svincolato dopo l’esperienza tra le fila dello Jiangsu Suning, terminata l’estate scorsa, Paletta ha trovato una nuova squadra.