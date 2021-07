Pais Becher: «Un onore aver ospitato la prima uscita ufficiale di Sarri»

La sindaca di Auronzo di Cadore, Tatiana Pais Becher, ha commentato la fine del ritiro ai microfoni di Lazio Style Channel

«Il bilancio del ritiro è davvero molto positivo, sia in termini di presenze dei tifosi laziali, che ringrazio di essere tornati così numerosi, sia in termini di comunicazione e visibilità. È andato tutto al meglio, siamo riusciti a rispettare le norme anti contagio e attualmente siamo ancora Covid Free. Ringrazio i tifosi per il comportamento esemplare e l’ Ulss 1 Dolomiti per aver realizzato gratuitamente dei tamponi prima delle partite e per aver vaccinato tutta la squadra.È stato bellissimo vedere la gente tornare dopo lo scorso anno in cui era presente poco pubblico: esiste un rapporto di empatia particolare tra l’amministrazione, i tifosi biancocelesti e la squadra.

«Siamo onorati di aver potuto ospitare la prima uscita ufficiale di Sarri alla guida della Lazio. Siamo anche molto onorati del discorso del presidente Claudio Lotito, che ha rivelato il desiderio di creare una Casa della Lazio ad Auronzo di Cadore».