Paideia – Visite mediche per Dziczek e Pavlovic

Paideia, visite mediche per due nuovi acquisti della Lazio

Ancora giornata di visite in Paideia. Questa mattina infatti presso la clinica romana è il turno di Patryk Dziczek. Il centrocampista polacco classe 1998 è stato acquistato dalla Lazio dal Piast Gliwice per 2 milioni di euro. Con molta probabilità il calciatore sarà girato in prestito alla Salernitana, come già successo per Kiyine e Karo.

Sempre in mattinata sarà turno di visite anche per Strahinja Pavlovic, difensore del Partizan classe 2001. Per lui è pronto un contratto di cinque anni, poi verrà girato allo stesso Partizan.