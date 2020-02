PAIDEIA Lazio, Luis Alberto in clinica per accertamenti

Sorpresa in Paideia: Luis Alberto si è presentato in clinica per degli accertamenti dopo la partita di ieri sera

A dicembre Luis Alberto era rimasto fermo per un affaticamento muscolare ma poi ha superato tutto con grande tranquillità.

In questi minuti la Paideia ha reso noto tramite una foto su Instagram, che lo spagnolo si è recato in clinica per degli accertamenti. Nuovi guai in vista? Dalla gara disputata ieri sera non sembrava ci fossero problemi per il numero dieci biancoceleste, anche se ha dimostrato in questa stagione di saper stringere i denti e giocare anche quando non è al meglio fisicamente. Inoltre non risulta abbia preso gravi botte durante la gara, quindi al momento è tutto un mistero. I motivi della visita si scopriranno in seguito.