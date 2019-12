PAIDEIA Lazio, Luis Alberto in clinica per accertamenti

Luis Alberto in Paideia. Il fantasista della Lazio si è recato in clinica per alcuni controlli dopo il fastidio all’adduttore accusato lunedì

Aveva chiesto il cambio, prima del gol che ha riacceso le speranze della Lazio. Luis Alberto, infatti, nei novanta minuti contro il Cagliari ha accusato un fastidio all’adduttore e questa mattina si è recato in Paideia per sottoporsi ad alcuni esami. Lo spagnolo potrebbe saltare l’allenamento di questo pomeriggio, ma la sua presenza non è in dubbio per la gara di domenica.