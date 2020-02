PAIDEIA Lazio, l’intervento di Lulic è andato a buon fine

Il capitano della Lazio oggi è stato sottoposto ad un intervento alla caviglia sinistra: la Paideia comunica l’esito positivo

Oltre il danno anche la beffa: non solo la Lazio ha subito la mancanza di Lulic contro il Parma, ma oggi è stata accertata la gravità dell’infortunio alla caviglia ed è stato deciso di sottoporlo ad un intervento in artroscopia.

Nel tardo pomeriggio è arrivato il comunicato ufficiale sul sito della Paideia che l’intervento è riuscito perfettamente: «Oggi in clinica Senad Lulic è stato sottoposto ad intervento in artroscopia a carico della caviglia sinistra. L’intervento, effettuato dal Prof. Rodia e dal Dott. Monachino, è tecnicamente riuscito. Il calciatore sarà sottoposto quotidianamente a monitoraggio clinico e riabilitativo per stabilire i tempi di recupero». Inzaghi dovrà fare a meno del capitano per un po’ (dai rumors si evince un recupero in 4/5 settimane ndr) ma comunque potrà puntare su Jony che contro i crociati ha fatto una grande partita.

