PAIDEIA Lazio, Correa starà fermo dieci giorni VIDEO

Lazio, Correa in Paideia. L’argentino si è sottoposto ad esami che hanno escluso la lesione muscolare ma ha confermato lo stop

AGGIORNAMENTO 11:50 – Finiti gli accertamenti in clinica, si ha la certezza: Correa scaccia il fantasma della lesione al polpaccio. La risonanza al polpaccio effettuata questa mattina ha evidenziato un risentimento al gemello interno. Il velocista biancoceleste dovrà stare fermo comunque per almeno dieci giorni ai fini di evitare un peggioramento. Il Tucu salterà quindi sicuramente le gare con la Spal ed Hellas Verona.

LAZIO – Correa in Paideia. L’argentino è arrivato clinica: si sottoporrà ad alcuni esami per accertare l’entità del problema al polpaccio. La speranza è che il fastidio non sia nulla di grave, ma soprattutto si vuole escludere il rischio della lesione muscolare, dopo aver abbandonato il campo dell’Olimpico zoppicante.