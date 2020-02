PAIDEIA Lazio, Correa e Cataldi presenti per accertamenti

I giocatori della Lazio sono fermi ai box per due infortuni non gravi: questa mattina si sono recati in clinica per dei test

Questa mattina la Lazio si ritroverà sul campo centrale di Formello per preparare la partita contro l’Hellas Verona di mercoledì. Assenti ancora per infortunio sono Correa e Cataldi.

Tutti e due i calciatori si sono fermati per un problema al polpaccio. Il centrocampista sarebbe vicino al rientro, avendo già iniziato a lavorare con il pallone mentre il Tucu sicuramente salterà il recupero con il Verona e la trasferta di Parma. Entrambi stamattina si sono recati in clinica per degli accertamenti. Vedremo se Danilo sarà convocato mercoledì, per l’attaccante bisognerà sicuramente ancora aspettare.