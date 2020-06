PAIDEIA Lazio, annullata la risonanza per Milinkovic

Gli esami strumentali a cui si sarebbe dovuto sottoporre, questo pomeriggio, Il centrocampista serbo sono stati annullati

Buone notizie in casa Lazio: nessuna risonanza per Milinkovic, si tratta solo di una botta al ginocchio e resterà a riposo per qualche giorno.

Il centrocampista biancoceleste aveva finito anzitempo l’allenamento di questa mattina, per un problema fisico. Tuttavia, gli esami strumentali a cui si sarebbe dovuto sottoporre nel tardo pomeriggio sono stati annullati. Milinkovic sta bene, la Lazio ed i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo.