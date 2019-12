PAIDEIA Lazio, anche Lulic in clinica per accertamenti

Prima Vavro, ora Lulic. Anche il capitano della Lazio si è recato in Paideia per svolgere degli accertamenti: nessun pensiero per lunedì

Senad Lulic si è presentato in Paideia. Il bosniaco ha raggiunto la clinica dopo la seduta d’allenamento per sottoporsi ad alcuni accertamenti: una botta rimediata un paio di settimane fa, alla gamba, continua a creargli fastidio.

Ieri Inzaghi gli ha concesso un posto in panchina solo per sopperire alla nuova assenza di Marusic, ma lo ha preservato nel corso dei novanta minuti. La sua presenza, ad ogni modo, non sembra a rischio pe rla partita di lunedì.

