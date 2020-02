Paideia, mattinata di controlli in casa Lazio per Marco Parolo che questa mattina si è recato in clinica per un controllo

Nulla di cui preoccuparsi per fortuna. Questa mattina Marco Parolo è arrivato in Paideia per sostenere alcuni controlli. Il biancoceleste aveva infatti rimediato un pestone nel match contro il Parma che gli aveva causato un ematoma.

Il problema è completamente rientrato e Parolo partirà tranquillamente alla volta di Genova insieme alla squadra.