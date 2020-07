Paidea Lazio, nuovi accertamenti per Marusic FOTO

L’esterno montenegrino della Lazio, Marusic, in mattinata si è recato in clinica Paideia per nuovi accertamenti

Non è ancora al meglio Adam Marusic, nonostante il reintegro in gruppo avvenuto da una settimana e i dieci minuti disputati contro la Fiorentina.

L’esterno montenegrino, infatti, in mattinata si è recato in Paideia per effettuare nuovi controlli per valutare lo stato dell’elongazione muscolare che lo sta limitando nelle ultime settimane.

Gianlorenzo Di Pinto