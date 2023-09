Pagliari non ha dubbi: «Offerte arabe per i calciatori? Tutti dovrebbero fare come Lotito»

Pagliari, il manager ha rilasciato alcune dichiarazioni esprimendo il suo parere riguardo il calcio e mercato arabo

Nella sessione estiva di calciomercato appena conclusa, gli arabi sono stati i veri protagonisti sfruttando la loro ampia disponibilità economica, portando nel loro campionato giocatori illustri come Milinkovic-Savic. A parlare della tematica ci pensa a TMW l’agente Pagliari che rilascia queste dichiarazioni

PAROLE – Siamo tutti un po’ impauriti ma per me è una grande occasione per arricchirsi. Se ti portano 40 milioni di euro per Milinkovic-Savic a un anno dalla scadenza, le società italiane devono essere pronte subito a riprendere un altro profilo come lui. Per me è assolutamente un’opportunità e quelle così vanno colte, come ha fatto Lotito. E ho dubbi di fronte a chi mi dice che sarà una bolla di sapone