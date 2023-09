Paglia: «Il mio preferito? Guendouzi, il girone di Champions è abbordabile»

Paglia, l’ex capo della comunicazione della Lazio ha analizzato i biancocelesti soffermandosi sul francese e sulla Champions

PAROLE – La Lazio si è mossa un po’ all’ultimo momento, Sarri ha avuto poco tempo per lavorare con i giocatori, ma obiettivamente gli acquisti sono stati di qualità. Non mi aspettavo questa campagna acquisti. Lotito ci ha abituati a mercati un po’ poveri, invece questo è stata buonissimo, il giocatore che più mi piace dei nuovi arrivati è Guendouzi. Sono anche contento degli altri arrivi soprattutto di Pellegrini perché alza il livello di lazialità in squadra e di questo ne sono contento. Rovella è un talento puro ma ha bisogno di tempo

FRATTESI – Era un mio piccolo sogno, però con i soldi spesi per Frattesi la Lazio ne ha comprati due

NAPOLI – LAZIO – La Lazio è partita un po’ male, ma poi nel secondo tempo mi ha abbagliato, complice anche una gestione di Garcia un po’ presuntuosa, secondo me rischia di non mangiare il panettone

JUVENTUS-LAZIO Partita sicuramente difficile, la Juve però non è più quella di una volta. La Lazio può giocarsela

DOVE PUO’ ARRIVARE LA LAZIO Secondo me si, come ho detto la Lazio è stata rinforzata dal mercato quindi sono fiducioso e aggiungo che la Lazio se la gioca tranquillamente anche in Champions League, il girone è abbordabile