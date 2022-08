Pagelle Torino Lazio: bene la difesa, l’attacco non punge

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i granata e i biancocelesti: pagelle Torino Lazio

Le pagelle dei protagonisti del match tra Torino e Lazio, valido per la 2ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

PROVEDEL 6 – Alcune sue uscite fanno venire i brividi, ma nel complesso guida molto ben il reparto.

LAZZARI 6,5 – Oggi fa capire di essere cresciuto anche in fase difensiva, contenendo gli avversari e facendo alcune chiusure importanti. Certo, manca in fase offensiva, ma si adatta all’andamento della partita.

PATRIC 6,5 – Nel primo tempo è tra i migliori. Argina molte iniziative del Torino ed esce molto spesso palla al piede. Nella ripresa si conferma.

ROMAGNOLI 6– Importante quando il Torino prova il forcing con alcuni interventi. Dà ordine ed esperienza al reparto arretrato.

MARUSIC 6,5 – Un po’ come Lazzari, si fa valere molto bene in fase difensiva. La sua fisicità è un fattore nel limitare la spinta degli avversari. E nel primo tempo sfiora anche il gol.

MILINKOVIC 5,5 – Difficile giudicare la prestazione del serbo. Commette tanti errori, ma, allo stesso tempo, nelle azioni più importanti c’è sempre e comunque il suo zampino. Paga però una condizione non ottimale. (82′ LUIS ALBERTO 6 – La sua qualità rende la Lazio più pericolosa. Sarebbe potuto entrare prima?).

CATALDI 5 – Soffre moltissimo il pressing e l’aggressività del Torino. Non riesce a gestire il pallone e la manovra, sbagliando molti palloni. (DAL 61′ MARCOS ANTONIO 5,5 – Sicuramente non gli mancano tigna e personalità, ma a volte appare troppo irruento. Da rivedere).

VECINO 5,5 – In avvio sembra un pesce fuor d’acqua. Cresce con il passare dei minuti, quando prende le misure. E nella ripresa recupera palloni interessanti e si fa vedere con dei buoni inserimenti. Ma da lui ci si aspettava di più (DAL 61′ BASIC 5- Entra per dare dinamismo e fisicità. Ma di vede poco e nulla).

FELIPE ANDERSON 5 – Sicuramente si nota il suo sacrificio, ma in fase offensiva non punta mai l’avversario e non tenta mai l’uno contro uno. E questo porta inevitabilmente a isolare Immobile. (DAL 71′ PEDRO 6 – Entra per dare supporto a Immobile e i suoi movimenti permettono alla Lazio di esser più incisiva).

IMMOBILE 6– Non è certo la sua partita migliore, visto che molto spesso corre a vuoto ed è abbandonato a se stesso. Però, alla fine, le occasioni migliori le ha ancora lui. Ma stavolta scarsa mira e Milinkovic dicono di no.

ZACCAGNI 5,5 – Un po’ come Felipe Anderson, brilla poco. Però è lui a imbeccare Marusic nel primo tempo. Unica luce di una prestazione troppo buia (82′ CANCELLIERI 6 – Anche oggi entra benissimo in partita, facendo valere fisico e qualità).