Pagelle Sampdoria-Lazio: Milinkovic incanta, Marusic in giornata no

Il pareggio tra Sampdoria e Lazio ha messo in luce un grande Milinkovic e un Marusic svagato: le pagelle dei quotidiani sportivi e non

La Lazio torna da Marassi con un grande amaro in bocca. Il pareggio di Gabbiadini in pieno recupero ha impedito ad Immobile a compagni di agganciare la Roma in testa alla classifica. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non:

CORRIERE DELLO SPORT

Provedel 7, Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6.5, Marusic 4, Milinkovic 7.5, Cataldi 6.5, Marcos Antonio 5.5, Luis Alberto 6, Basic 5.5, Felipe Anderson 6, Pedro 5.5, Immobile 7, Zaccagni 6.5, Cancellieri 5.5, Sarri 6.

GAZZETTA DELLO SPORT

Provedel 6.5, Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6.5, Marusic 5, Milinkovic 7, Cataldi 6.5, Marcos Antonio 5.5, Luis Alberto 6, Basic 5.5, Felipe Anderson 6.5, Pedro 6, Immobile 7, Zaccagni 6.5, Cancellieri 5, Sarri 6.

TUTTOSPORT

Provedel 6.5, Lazzari 6, Patric 5, Romagnoli 6, Marusic 5, Milinkovic 7, Cataldi 6, Marcos Antonio 5.5, Luis Alberto 5, Basic 5, Felipe Anderson 6, Pedro 5.5, Immobile 6.5, Zaccagni 5.5, Cancellieri 5, Sarri 5.

IL MESSAGGERO

Provedel 6.5, Lazzari 5.5, Patric 6.5, Romagnoli 6.5, Marusic 5, Milinkovic 7, Cataldi 6.5, Marcos Antonio 5, Luis Alberto 6, Basic 5.5, Felipe Anderson 6, Pedro 5.5, Immobile 6.5, Zaccagni 6, Cancellieri 5.5, Sarri 6.