Pagelle Lazio Triestina: TOP e FLOP della partita che ha chiuso il ritiro dei biancocelesti ad Auronzo di Cadore

È da poco terminata l’ultima amichevole del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. I biancocelesti hanno pareggiato per 1-1 contro la Triestina, con un gol su calcio di rigore di Mattéo Guendouzi e un autogol di Manuel Lazzari dopo un’azione rocambolesca. Ritmi lenti e gambe ancora pesanti: la squadra di Baroni fa fatica e non riesce ad imporre il suo gioco.

Nel primo tempo Isaksen e Hysaj risultano essere i migliori in campo, con il primo che salta ripetutamente i difensori avversari creando occasioni pericolose e con il difensore albanese che ha recuperato molti palloni nella metà campo della Triestina. Sfortunato Noslin, il quale ha colpito due pali: uno di testa ed uno con un destro da fuori area. Il migliore nel secondo tempo, a sorpresa, è stato Toma Basic, il quale si è fatto trovare concentrato in fase difensiva ed ha imbastito diverse azioni da rete. Nel complessivo non è stata una Lazio molto brillante, ma, d’altronde, un gruppo con tanti nuovi giocatori e con un nuovo allenatore ha bisogno di tempo per lavorare.