Pagelle Lazio Porto: Pedro alla Benjamin Button, ringiovanisce al contrario

Pagelle Lazio Porto: i voti ai protagonisti del match valido per la quarta giornata dell’Europa League 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Porto, match valido per la terza giornata dell’Europa League 2024/25.

Mandas 6: impreciso con il pallone tra i piedi, incolpevole sul gol.

Marusic 7: davati sempre propositivo, gestisce alla grande Omorodion. Forse sul gol poteva essere più attento, Galeno scappa via facile

Gigot 5: inizia subito con un giallo che gli pesa come una spada di Damocle: Omorodion lo capisce e lo punta spesso (67′ Gila 6.5: mette in ordine rispetto a Gigot)

Romagnoli 7.5: si fa trovare al posto giusto al momento giusto per il gol. Dietro è attento e gioca più tranquillo rispetto al compagno.

Nuno Tavares 6: ogni sua progressione è accolta dagli applausi dell’Olimpico, ma non riesce a mettere la sua firma, il che è una novità (88′ Pellegrini sv).

Guendouzi 6.5: ennesima prova che fa capire perché Baroni di lui non fa mai a meno.

Vecino 6: una buona occasione, Romagnoli lo anticipa sul gol, poi cala.

Tchaouna 6.5: intenso e attento su entrambe le fasi (67′ Rovella 6)

Pedro 7.5: dimostra che l’età è solo un numero: parte piano, cresce e nel finale trova l’ennesimo gol.

Zaccagni 6: mezzo voto in più perchè mette il cross da cui nasce il primo gol, ma ha ancora i postumi dell’influenza che lo rendono meno brillate (72′ Isaksen 6.5: pennella il cross per il 2-1 di Pedro).

Castellanos 6.5: un gol annullato e un assist, ma anche tanto movimento per aiutare la squadra (67′ Dia 6).