Pagelle Lazio Napoli: Noslin indomabile, muro Gigot. E Rovella... - VOTI - Lazio News 24

Pagelle Lazio Napoli: i voti ai protagonisti del match valido per gli ottavi della Coppa Italia 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Lazio Napoli, match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/25.

MANDAS 6.5: non perfetto sulla respinta che poi favorisce Simeone per l’1-1. Si riscatta di piede qualche minuto dopo sempre sull’argentino. Poi controlla con sicurezza la situazione

LAZZARI 6: soffre in qualche caso l’esuberanza di Neres, gli prende le misure col passare dei minuti. Sfiora anche il gol nella ripresa

PATRIC 6.5: ha qualche responsabilità sul gol subito, si fa anticipare facilmente da Simeone. Poi però gli mette la museruola, così come a chi cerca di avvicinarsi alla porta di Mandas

GIGOT 7.5: sempre attento e preciso negli interventi difensivi, regge lui il reparto stasera. Impressionante negli anticipi sull’attaccante avversario. Ci mette anche il capoccione sulla sponda per l’1-0 di Noslin

HYSAJ 7: appena alla terza presenza stagionale dopo i 9 minuti di agosto, ma non sembra. Grandissima applicazione per disciplina e attenzione

ROVELLA 7.5: una sola sbavatura a fine primo tempo, poi è sempre decisivo. Spezza e ricuce come ci ha fatto vedere di saper fare, punto di riferimento in mezzo al campo per la Lazio e sostegno importante anche in difesa

DELE-BASHIRU 6.5: fa avanti e indietro finchè è in campo, spende tanto, non si tira mai indietro dalla lotta (72′ CASTROVILLI 6: minuti preziosi per lui, qualche buono spunto)

TCHAOUNA 6: cross perfetto per il gol che sblocca la gara. Alterna buone giocate a qualche pallone perso di troppo, c’è ancora da lavorare

PEDRO 7: si guadagna il rigore, con una giocata di furbizia entra anche nell’azione del gol del 2-1. Gioca e si diverte, sempre vivace (60′ ISAKSEN 6.5: crea diversi grattacapi al Napoli, sfiora anche il 4-1 nel finale)

ZACCAGNI 7: il rigore sbagliato non lo condiziona affatto, a testa bassa continua a sacrificarsi per questa Lazio e mette in difficoltà Zerbin. Sempre pericoloso sulla destra, serve l’assist per il 3-1 di Noslin (60′ GUENDOUZI 6.5: muscoli in mezzo al campo nella mezz’ora finale per difendere il 3-1, il francese non tradisce mai)

NOSLIN 9: semplicemente implacabile, fa le veci di Castellanos al meglio e dà risposte importante a Baroni che da lui si aspetta tanto. (92′ MARUSIC SV).

BARONI 7.5: torna a macinare la sua Lazio con un super Noslin, i biancocelesti eliminano la capolista e si guadagnano i quarti con una prestazione di livello. Anche con qualche seconda linea in campo la sostanza non cambia