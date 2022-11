Pagelle Lazio Monza: la notte di Luka Romero. Cambi decisivi

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i biancocelesti e i biancorossi: pagelle Lazio Monza

Le pagelle dei protagonisti del match tra Lazio e Monza, valido per la 14ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.

PROVEDEL 6 – Non sembra perfetto in occasione del gol, poi annullato, di Petagna. Per il resto, fa buona guardia, essendo impegnato poco e niente.

LAZZARI 6 – Poco meno di 30 minuti per il terzino, costretto ad alzare bandiera bianca per un problema al polpaccio. Finisce dunque nel peggiore dei modi un 2022 comunque positivo per l’ex Spal (DAL 27′ MARUSIC 7 – Entra benissimo in partita, con la sua fisicità che diventa un fattore. E nel finale sono fondamentali alcune sue diagonali).

CASALE 6,5 – Concentrantissimo quando, nel primo tempo, il Monza prova a offendere. L’intesa con Romagnoli cresce di partita in partita. E lui non si fa mai trovare fuori posizione, sbrogliando alcune situazioni potenzialmente pericolose anche nella ripresa.

ROMAGNOLI 7 – Nel primo tempo, alcune sue letture e alcune sue chiusure risultano fondamentali per una Lazio in leggera difficoltà. Nella ripresa gestisce e guida il reparto, badando al sodo e risultando ancora una volta decisivo.

HYSAJ 6 – Buona prestazione per l’albanese, che ha il suo da fare, visto che il Monza prova molto spesso a sfruttare le fasce e le sovrapposizioni. Ma lui prende bene le misure.

MILINKOVIC 6,5 – Nel primo tempo prova a lavorare e giocare di sponda e di prima. Nella ripresa sale in cattedra, gestendo bene alcuni palloni e mostrando le sue qualità.

MARCOS ANTONIO 5,5– Sicuramente quando ha il pallone tra i piedi sa bene che cosa fare e dà una mano anche in fase di interdizione. Non riesce però a dare i tempi e il ritmo giusto. Insomma, non sembra ancora perfettamente inserito in schemi e meccanismi (DAL 60′ CATALDI 6,5 – Il suo ingresso in campo dà maggiore qualità alla manovra biancoceleste. Non a caso è con lui in regia che la Lazio aumenta il giri del motore. A oggi sembra indispensabile).

VECINO 5,5 – Spreca una grandissima occasione nel primo tempo. E questo è tra l’altro l’unica volta che si fa trovare e vedere. Oggi mancano i suoi inserimenti, anche perché il Monza copre bene il campo (DAL 60′ BASIC 6,5 – Entra molto bene in partita, con il suo dinamismo e la sua voglia di lottare che fanno la differenza nel momento caldo della partita. E per di più ha il merito di pennellare il cross del vantaggio, dopo una bella discesa sulla sinistra).

CANCELLIERI 5,5– Qualche buona giocata, ma nulla più. L’ex Verona non riesce a incidere e a lasciare il segno (DAL 46′ LUKA ROMERO 7,5 – Questa è la sua notte, visto che trova il suo primo gol in Serie A. Colpisce sempre per rabbia, determinazione fame e carattere. Ed è proprio con la fame e il carattere che si avventa sulla respinta di Di Gregorio per realizzare il vantaggio. Bravo anche a far salire la squadra e a proteggere il pallone nel finale).

FELIPE ANDERSON 6,5 – Ormai sembra trovarsi a suo agio nel ruolo di punta centrale. Fa salite la squadra e molto spesso parte palla al piede. E con le sue qualità fa la differenza.

PEDRO 7 – Nel primo tempo è l’unico a capire la partita, mettendoci lo spirito giusto. Anche nella ripresa è sempre sul pezzo, con qualità e personalità, tanto che è tra i protagonisti dell’azione del gol. Insomma, lo spagnolo non stecca mai( DALL’86‘ IMMOBILE s.v.).