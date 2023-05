Lazio Lecce, le pagelle dei quotidiani: finalmente Immobile, in pochi sufficienti

Le pagelle dei quotidiani in edicola bocciano la prova della Lazio nel pareggio di ieri all’Olimpico contro il Lecce: si salvano in pochi

Pareggio in extremis per la Lazio ieri sera contro il Lecce all’Olimpico. Le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non sottolineano la scarsa prova dei ragazzi di Sarri:

CORRIERE DELLO SPORT – Provedel 6, Lazzari 5, Casale 5,5, Romagnoli 6, Hysaj 5, Pellegrini (dal 13′ st) 6, Milinkovic 6, Marcos Antonio 5, Basic (dal 28′ st) 5,5, Luis Alberto 5, Felipe Anderson 5, Pedro (dal 13′ st) 6, Immobile 6, Zaccagni 5, Sarri 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT – Provedel 6, Lazzari 6, Casale 5,5, Romagnoli 5,5, Hysaj 5, Pellegrini (dal 13′ st) 6,5, Milinkovic 6,5, Marcos Antonio 5, Basic (dal 28′ st) 6, Luis Alberto 6,5, Felipe Anderson 5,5, Pedro (dal 13′ st) 6,5, Immobile 6,5, Zaccagni 5,5, Sarri 5,5.

IL MESSAGGERO – Provedel 6; Lazzari 6, Casale 5, Romagnoli 5, Hysaj 4; Milinkovic 7, Marcos Antonio 4,5, Luis Alberto 6, Felipe Anderson 5, Immobile 6,5, Zaccagni 5; Pellegrini 6, Pedro 6, Basic SV.