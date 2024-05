Calciomercato Lazio, si accende la pista Colpani: primi contatti col Monza. La situazione in vista del mercato estivo

La Lazio, con l’addio già certo di Felipe Anderson e il futuro in bilico di Luis Alberto, la dirigenza biancoceleste cerca nuovi profili sulla trequarti. Il nome attenzionato è quello di Andrea Colpani, identificato come sostituto ideale di uno dei due.

Infatti come scrive Calciomercato.it sembra ci siano già stati dei primi contatti tra le parti per appurare i margini di una potenziale trattativa. Il giocatore gradisce molto la destinazione: per lui la Lazio sarebbe uno step in avanti importante. Per assicurarsi le prestazioni di Colpani il prossimo anno, però, bisognerà anticipare la concorrenza: su di lui hanno messo gli occhi anche l’Inter, la Juventus e il Milan Per strapparlo al Monza serviranno almeno 20 milioni come ha già fatto sapere la società.