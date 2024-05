Premier League, debutta questa sera una novità che riguarda l’arbitro

Premier League, importante e storica novità quella che presenta oggi il campionato inglese durante la gara del Manchester: i dettagli

I campionati sono alle fasi conclusive visto che tra poche settimane inizierà Euro 2024, ma il calcio è in continua evoluzione e l’esperimento in questione non fa eccezione. In occasione della gara che chiude il turno di Premier League ossia Crystal Palace United, l’arbitro sul terreno di gioco indosserà una telecamera ma le immagini non saranno in diretta. Le inquadrature verranno mostrate a fine gara, e servono per inquadrare il match dalla prospettiva del direttore di gara.