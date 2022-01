Pagelle Lazio Empoli, Milinkovic sugli scudi, difesa horror

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Le pagelle di Lazio Empoli dei principali quotidiani sportivi e non incensano Milinkovic ma condannano in toto il reparto difensivo

La Lazio non è riuscita ad andare oltre il tre a tre in rimonta nella gara di ieri pomeriggio contro l’Empoli all’Olimpico. Migliore in campo Milinkovic-Savic con una doppietta decisiva, malissimo tutto il reparto arretrato. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non

CORRIERE DELLO SPORT

Strakosha 4.5; Hysaj 4, Lazzari SV, Luiz Felipe 5, Acerbi 5, Patric 5, Marusic 6.5; Milinkovic 8, Cataldi 6, Lucas Leiva 6, Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile 6, Pedro 5.5, Zaccagni 7; Sarri 5.

GAZZETTA DELLO SPORT

Strakosha 4.5; Hysaj 5, Lazzari SV, Luiz Felipe 4.5, Acerbi 5, Patric 5, Marusic 6.5; Milinkovic 8, Cataldi 5.5, Lucas Leiva 6.5, Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 6.5, Immobile 6, Pedro 6, Zaccagni 7; Sarri 6.

TUTTOSPORT

Strakosha 5; Hysaj 5, Lazzari SV, Luiz Felipe 5, Acerbi 6, Patric 6, Marusic 6; Milinkovic 8, Cataldi 5.5, Lucas Leiva 6, Luis Alberto 6.5; Felipe Anderson 6, Immobile 6, Pedro 5.5, Zaccagni 6; Sarri 6.

IL MESSAGGERO

Strakosha 4.5; Hysaj 5, Lazzari SV, Luiz Felipe 4.5, Acerbi 6, Patric 5, Marusic 5.5; Milinkovic 7.5, Cataldi 5.5, Lucas Leiva 6, Luis Alberto 5.5; Felipe Anderson 7, Immobile 6, Pedro 5, Zaccagni 7; Sarri 5.5.