Pagelle Lazio Bodo Glimt: i voti ai protagonisti del match valido per il ritorno dei quarti di finale dell’Europa League 2024/25

Mandas 7,5 Si fa trovare sempre presente quando chiamato in causa, rigori compresi. C’è sicuramente anche il suo zampino nella bella rimonta, nulla può sui rigori.

Lazzari 7 Corsa, spinta ma anche lucidità. C’è tutto questo nella prestazione del laterale della formazione di Baroni.

Gila 6 Fa buona guardia insieme a Romagnoli, giocando una partita attenta e precisa in una serata comunque non semplice.

Romagnoli 6,5 Solito gladiatore lì dietro, lotta, fa a sportellate senza risparmiarsi dal primo minuto al 120′.

Marusic 6,5 Fa cose semplici ma sempre giuste, da quella parte con Zaccagni è una bella spina nel fianco per la retroguardia del Bodo Glimt. Dal 68′ Nuno Tavares 5,5 Entra in campo non in condizione e si vede, la sua partita non dura nemmeno mezz’ora. Dal 93′ Hysaj 5,5 Dona alla sua squadra quantomeno esperienza e ordine nei supplementari.

Rovella 6,5 In cabina di regia tocca come al solito un’infinità di palloni e contribuisce continuamente alla costruzione del gioco. Dal 85′ Vecino 6 Ingresso molto positivo il suo, si prende la scena a centrocampo.

Guendouzi 6,5 Sempre lucido nelle giocate, riesce a ragionare a uno, due o più tocchi anche se sotto pressione. La Lazio deve tantissimo a lui se è arrivata fin dove è arrivata.

Isaksen 6 Un po’ più impreciso del solito in avvio, poi sale in cattedra e si prende i meriti per aver fornito l’assist per il vantaggio firmato da Castellanos. Dal 85′ Tchaouna 5 Quando sprinta è sempre molto pericoloso, i difensori del Bodo faticano a contenerlo. Ha sulla coscienza però l’errore dal dischetto.

Pedro 6 Ci prova con qualche conclusione e poco più, la sua partita dura poco più di un’ora. Dal 68′ Dia 6,5 Dà certamente più fisicità al reparto offensivo nel finale di partita, nei supplementari fa esplodere l’Olimpico con il gol del 3-0.

Zaccagni 7 Sempre frizzante tra le linee, sguscia, conclude verso la porta, ripiega… è ovunque, con enorme spirito di sacrificio. Dal 88′ Noslin 5,5 È lui l’uomo della provvidenza dei biancocelesti, realizza il gol allo scadere e di fatto fa risorgere i suoi. Poi però condanna la sua squadra dal dischetto.

Castellanos 6 Subito ben coinvolto nella manovra dei biancocelesti, tocca tanti palloni e svaria molto. Bellissima la magia di tacco per il gol dell’1-0, in generale un’ottima partita. Chiude acciaccato e con l’errore dal dischetto.

Baroni 6,5 La sua squadra, ben messa in campo, fa quello che deve fare. Attacca, gioca, non lascia respirare il Bodo Glimt. E quando tutto sembrava perduto, i cambi salvano la Lazio, che vai ai supplementari. La lotteria dei rigori non lo premia, ma la rimonta era stata attuata.