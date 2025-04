Lazio Bodo Glimt LIVE: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League

Dopo il pareggio in campionato contro la Roma, la Lazio è pronta a rituffarsi in Europa. I biancocelesti ricevono il Bodo Glimt nel match valido per il ritorno dei quarti di finale di Europa League 2024/25.

Lazio Bodo Glimt 1-0: sintesi e moviola

1′ FISCHIO D’INIZIO – È cominciata la sfida dell’Olimpico!

2′ Tiro Evjen – Primo squillo della partita da parte del Bodo, tutto facile per Mandas.

7′ Angolo Lazio – Bel traversone di Lazzari, la difesa del Bodo Glimt concede il primo calcio d’angolo della partita.

11′ Tiro Castellanos – La Lazio riconquista una bella palla sulla trequarti, la conclusione dell’11 sbatte contro il muro giallo del Bodo.

15′ Problemi per Romagnoli – Brutto scontro nel cerchio di centrocampo, con Romagnoli che rimedia una pesante tacchettata.

19′ Pedro pericoloso – Grande azione della Lazio, finalizzata dalla conclusione dello spagnolo. Haikin respinge con i piedi.

20′ GOL CASTELLANOS – La Lazio passa in vantaggio con il gol di Castellanos! Splendido colpo di tacco da parte dello spagnolo, che porta avanti i biancocelesti.

24′ Ancora Castellanos – Isaksen apparecchia di nuovo per l’attaccante biancoceleste, questa volta più impreciso.

26′ Pedro al volo – Tentativo complicato da parte dello spagnolo, palla sul fondo.

35′ Lazio in controllo – Primo tempo in totale controllo da parte dei biancocelesti, che ora spingono per riportare il match in totale parità.

38′ Lazzari pericolosissimo – La Lazio recupera un gran pallone da posizione invitante, con Lazzari che non ci pensa due vuole e calcia violentemente verso la porta. Palla alta.

Migliore in campo Lazio: Castellanos PAGELLE

Lazio Bodo Glimt 1-0: risultato e tabellino

Reti: 20′ Castellanos

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni. A disp. Dele-Bashiru, Dia, Furlanetto, Gigot, Hysaj, Noslin, Provedel, Tavares, Tchaouna, Vecino.

BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Gundersen, Bjorkan; Evjen, Berg, Saltnes; Blomberg, Hogh, Hauge. All. Knutsen. A disp. Auklend, Bro Hansen, Brondbo, Fet, Helmersen, Kjaer, Lund, Maatta, Moe, Nielsen, Sorli.

Arbitro: Siebert

Ammoniti: 35′ Hogh