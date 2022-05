Pagelle Juve Lazio: difesa da horror, Milinkovic da Europa

I voti ed i giudizi ai protagonisti del match di campionato tra i bianconeri e i biancocelesti: pagelle Juve Lazio

Le pagelle dei protagonisti del match tra Juve e Lazio, valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022.

STRAKOSHA 5 – Sul primo gol ha più di qualche responsabilità. Il colpo di testa di Vlahovic è infatti indirizzato sul suo palo.

LAZZARI 5,5 – Nel primo tempo partecipa alle colossali dormite della difesa biancoceleste. Nella ripresa sale un po di livello, con qualche sgroppata e anche discrete chiusure. Ma non basta. E per di più esce per un problema al polpaccio (84‘ RADU S.V.).

PATRIC 5,5 – In occasione del raddoppio si fa uccellare da Morata. Protagonista in occasione del gol che riapre il match. Ma anche lui oggi non è troppo sicuro.

ACERBI 5 – Forse è l’unico che un po’ regge la baracca in difesa, ma anche da lui arrivano errori grossolani, soprattutto in fase di costruzione e impostazione.

MARUSIC 4,5 – Fin troppo evidente il suo errore in occasione del primo gol. Si addormenta letteralmente e lascia Vlahovic libero di colpire. I suoi limiti difensivi oggi si sono messi pienamente in mostra.

MILINKOVIC 7 – Oggi il serbo è sbadato è approssimativo, commettendo errori anche nelle cose elementari. E per di più si intestardisce anche in giocate di fino. Ma è lui l’uomo copertina, segnando il gol del pari che vale un posto in Europa League. Un gol tutt’altro che semplice nella sua miglior stagione.

CATALDI 5 – La sua traversa nei primi minuti fa pensare forse a un’altra partita. Poi però va in difficoltà e non riesce a orchestrare e a dettare i ritmi. (76′ LEIVA s.v.).

LUIS ALBERTO 5 – Lo spagnolo non brilla, come troppo spesso accade in queste partite. Non riesce a incidere nemmeno dal punto di vista della personalità. (76′ BASIC 6 – Il suo tiro dalla distanza è il succo vitale del gol di Milinkovic. Il gol che vale l’Europa).

FELIPE ANDERSON 5,5 – Nel primo tempo si muove bene, ma non incide. Nella ripresa sparisce dal campo quando si sposta nel ruolo di falso nove.

CABRAL 5 – Un autentico pesce fuor d’acqua. Ci mette tanta buona volontà. Ma appare fuori condizione. E fuori luogo (52′ PEDRO 6 – Il suo impatto e buono e sembra comunque svegliare un po’ la Lazio dal torpore.

ZACCAGNI 6 – Buona prestazione nei primi minuti, ma non riesce a lasciare traccia. Con il passare dei minuti diventa evanescente. Ma ha il merito di mettere lo zampino nel gol del pari.