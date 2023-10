Pagelle Feyenoord-Lazio 3-1: deludono Casale e Immobile, illude Pedro. Castellanos...- VOTI

Pagelle Feyenoord Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la terza giornata del girone di Champions

I voti ai protagonisti del match valido per la terza giornata del girone di Champions League: pagelle Feyenoord Lazio.

Provedel 5.5: Incolpevole sui primi due gol del Feyenoord, sulla terza rete tenta il miracolo ma la sua parata favorisce Gimènez. Fa quel che può ma la difesa non lo aiuta, pecca sui rinvii.

Hysaj 5: Provato per la prima volta sulla destra paga la velocità di un Igor Paixão scatenato. Come tutti i suoi compagni di reparto non riesce mai (o quasi) a prendere le misure del gioco.

(dal 45′ Lazzari 5.5: Sarri si affida alla sua velcoità per far ripartire la Lazio, appena entrato si perde Paixão che va vicino al 3-0. Non riesce nei suoi intenti).

Casale 4: Avvio distratto per il centrale che subisce anche lui la velcità degli attaccanti olandesi, al 27′ si lascia scappare Giménez che infila ma il VAR lo grazia, cinque minuti dopo perde ancora il duello con l’attaccante che segna (e questa volta e buono). Partita completamente da rivedere.

Romagnoli 5.5 Il migliore dei suoi in difesa, la sua prova non supera tuttavia la sufficienza e anche lui si arrende all’arsenale offensivo degli olandesi. Tenta il tap-in disperato a recupero inoltrato.

Marusic 5: Come per Hysaj per la prima volta si trova sulla fascia opposta a quella del suo habitat naturale. Rischia il patatrac dopo appena due minuti di gioco. Calvin Stengs non è un avversario facile da contrastare e le sue infuraite in area lo mettono in difficoltà.

Vecino 5.5: Sarri gli affida le chiavi del centrocampo, ma l’instancabile pressing fiammingo gli mette i bastoni tra le ruote. Le sue geometrie vengono sporcate dal squadra di Slot ben sistemata in campo. Anche lui non supera la sufficienza.

(dal 78′ Cataldi S.V: il suo ingresso è ormai a partita conclusa).

Rovella 5.5: Grande confusione anche per il giovane centrocampista. Tenta di far ripartire la manovra dei capitolini ma si scontra con il pressing fiammingo. Lascia il campo per Guendouzi dopo il primo tempo complice il cartellino giallo.

(dal 45′ Guendouzi: 5.5 il suo ingresso in campo non modifica gli equilibri)

Luis Alberto 5.5: Sua la prima conclusione della Lazio dopo 34 minuti di gioco. Scompare completamente dalla partita fino al cambio di Sarri

Felipe Anderson 5.5: Paga anche lui il pressing olandese. Come per Immobile non viene innescato dai compagni. Prova incolore.

(dal 67‘ Pedro 6: più attivo del suo predecessore, tenta di infiammare le ripartenze biancolesti, realizza il rigore del 3-0).

Immobile 4.5: Partita fantasama per il Capitano della Lazio. Non riceve mai palloni giocabili e non fa nulla o quasi per conquistarne di suoi. Ora il posto da titolare è veramente a rischio.

(dal 55′ Castellanos 6.5: si divora il gol dell’2-1 appena entrato a porta vuota e ci riporova qualche minuto dopo. Guadagna il rigore del 3-1 a dimostrazione dello splendido momento di forma).

Zaccagni 6: La sua velocità si scontra spesso con la gabbia olandese. Non serve mai Immobile nella prima metà di gioco, sfiora il vantaggio al 55′ e dimostra di essere il più attivo dei suoi nella ripresa.

All. Sarri 4.5: Avvio horror per la sua Lazio in preda alle scorribande e al pressing degli olandesi. Il gol di Gimenez non sveglia i capitolini che allo scadere subiscono il raddoppio di Zerrouki. Nella ripresa il copione non cambia e il 3-0 olandese è un macigno troppo pesante da sopportare. In settimana a Formello ci sarà da lavorare e non poco.