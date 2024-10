Pagelle Como Lazio: Castellanos si riscopre bomber implacabile, aggettivi ormai finiti per Pedro – VOTI

Pagelle Como Lazio: i voti ai protagonisti del match valido per la decima giornata della Serie A 2024/25

I top e flop e i voti ai protagonisti di Como Lazio, match valido per la decima giornata della Serie A 2024/25.

PROVEDEL 6.5: nulla può sul gol preso, attento nelle altre occasioni in cui è chiamato in causa

MARUSIC 6.5: scelte sempre giuste, preciso e ordinato negli interventi quando c’è da chiudere (78′ GIGOT 6: entra e dà man forte dietro)

PATRIC 7.5: dietro ingaggia un duello continuo con gli attaccanti avversari, davanti mette dentro il 3-1 che ristabilisce le distanze e riporta sicurezza alla Lazio (86′ LAZZARI 6.5: finalmente in campo, gli bastano pochi minuti per mettere a referto un assist)

GILA 7: una garanzia, un muro davanti a Provedel. Con le sue sgroppate più di una volta apre situazioni interessanti

TAVARES 6.5: senza il rosso parleremmo dell’ennesima gara e dell’ennesimo assist fornito. Ingenua l’espulsione che lo costringerà a saltare il Cagliari

GUENDOUZI 7: solito apporto alla causa di livello, non sbaglia nulla a nelle sue scelte

VECINO 7: straordinario nelle due fasi, ha sempre una marcia in più rispetto agli altri là in mezzo. Anche se manca Rovella Baroni è in mani sicure

ISAKSEN 6.5: continua con le sue prestazioni in crescendo, più di una volta sa come rendersi pericoloso (66′ PELLEGRINI 6.5: entra col piglio giusto in un momento in cui il Como si stava rendendo pericoloso)

PEDRO 7.5: ennesimo gol di questo ragazzino che non vuole smettere di stupire. Avanti e indietro per tutta la partita: è l’uomo in più di questa squadra (78′ TCHAOUNA 7: finalmente la prima gioia in biancoceleste, freddissimo nel battere Audero per il 5-1)

NOSLIN 6.5: gara di sostanza, gli manca però lo spunto per fare quel qualcosa in più che vuole Baroni da lui (46′ DIA 7: ennesima prestazione positiva, quando è in campo lo senti e lo vedi sempre)

CASTELLANOS 8: torna finalmente bomber implacabile. Glaciale sia dal dischetto che nell’uno contro uno, la Lazio ritrova nella serata di Como il centravanti che era mancato ultimamente. E il Taty regala l’ennesima prestazione a tutto tondo

BARONI 8: pokerissimo servito, la sua Lazio sa come soffrire e sa anche come offendere. Splendida in attacco, il terzo posto è un premio meritato per il grande lavoro che sta facendo fin qui