Fabiani cerca il colpo in attacco! Gimenez, Duran e Piccoli, tutti i nomi sul tavolo

Santiago Gimenez, Jhon Duran e Roberto Piccoli ma non solo. La lista dei giocatori che la Lazio sta seguendo per rinforzare l’attacco di Gennaro Gattuso

Il calciomercato della Lazio entra in una fase di valutazioni decisive, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Il direttore sportivo Angelo Fabiani resta alla finestra in attesa dell’occasione giusta, consapevole che la nuova squadra avrà bisogno di un riferimento offensivo capace di alzare il livello tecnico e realizzativo. La priorità è trovare un attaccante funzionale al progetto, ma senza forzare operazioni economicamente fuori portata.

Il nome più affascinante resta quello di Santiago Gimenez, profilo che continua a rappresentare un sogno per la società biancoceleste. L’ostacolo principale, però, riguarda la formula: il Milan dovrebbe aprire a un prestito con diritto di riscatto, condizione necessaria per rendere l’operazione realmente percorribile. Senza questa apertura, la pista resterebbe complicata.

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Calciomercato Lazio, Durán proposto ma l’ingaggio frena tutto

Tra i profili offerti alla Lazio c’è anche Jhon Durán, ex Aston Villa e oggi legato all’Al-Nassr. L’attaccante avrebbe caratteristiche interessanti per potenza, fisicità e capacità di attaccare l’area, ma i costi rendono l’affare quasi impossibile. Lo stipendio da circa 10 milioni di euro rappresenta un ostacolo enorme per i parametri biancocelesti.

L’unico modo per riaprire il discorso sarebbe una partecipazione economica importante da parte dell’Al-Nassr, club che aveva investito circa 70 milioni sul cartellino. Al momento, però, si tratta di uno scenario complesso. Fabiani non vuole appesantire il monte ingaggi e continuerà a valutare soluzioni più sostenibili.

Lazio, Lucca, Piccoli e Pablo Felipe tra le proposte

Il casting offensivo comprende anche altri nomi proposti nelle ultime settimane. Tra questi ci sono Lorenzo Lucca, attaccante del Napoli, Roberto Piccoli, centravanti della Fiorentina, e Pablo Felipe, profilo del West Ham. Tutti giocatori con caratteristiche diverse, ma accomunati dalla possibilità di diventare opzioni da monitorare se dovessero crearsi le condizioni giuste.

La Lazio non vuole sbagliare la scelta del nuovo centravanti. Dopo una stagione in cui la fase offensiva ha avuto bisogno di maggiore continuità, il club cerca un profilo capace di incidere subito, ma anche di integrarsi nel sistema tecnico della squadra.

Occhio a Bamba Dieng: può essere l’occasione

Il nome da seguire con maggiore attenzione potrebbe però essere quello di Bamba Dieng. L’attaccante senegalese ha il contratto in scadenza con il Lorient il 30 giugno e può diventare una soluzione interessante per rapporto tra costi e margini di crescita. Una pista diversa rispetto ai nomi più onerosi, ma potenzialmente più accessibile.

Il calciomercato Lazio resta quindi aperto a più scenari. Fabiani aspetta l’incastro giusto, tra sogni complicati, proposte da valutare e occasioni last minute. La scelta dell’attaccante sarà uno dei passaggi centrali per definire ambizioni e volto della nuova stagione biancoceleste.