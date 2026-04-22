Atalanta Lazio 2-3: SUPER EDOARDO MOTTA! Quattro rigori parati, Lazio in finale

Atalanta Lazio: i biancocelesti di Maurizio Sarri scendono in campo per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025-2026. Segui il match con noi!

L’Atalanta e la Lazio si sfidano oggi a partire dalle ore 21:00 presso la New Balance Arena sotto la direzione del signor Andrea Colombo della sezione di Como. La squadra allenata dal tecnico Raffaele Palladino affronta quella di Maurizio Sarri per la sfida valida per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2025-2026. LazioNews24 vi riporta in tempo reale formazioni ufficiali, cronaca e tabellino del match dei biancocelesti!

CRONACA ATALANTA LAZIO 1-1 (2-3 dopo i calci di rigore)

LA LAZIO VA IN FINALE

De Ketelaere sbaglia, parato da Motta

Taylor segna

Pasalic sbaglia, parato da Motta

Isaksen segna

Zappacosta sbaglia, parato da Motta

Cataldi sbaglia, palo

Scamacca sbaglia, parato da Motta

Nuno Tavares sbaglia

Raspadori segna

120′ SI VA AI CALCI DI RIGORE!

120′ Ammonito Lazzari per fallo tattico.

118′ OCCASIONE LAZIO! Punizione tagliata di Tavares, Romagnoli riesce solo a sfiorare.

117′ Ammonito Scamacca.

105′ Finisce il primo tempo supplementare.

102′ Sesto ed ultimo cambio per Sarri. Entra Pedro per Zaccagni.

96′ ANNULLATO IL GOL DI RASPADORI! Sul cross di De Ketelaere è in fuorigioco Zappacosta che serve l’assist per il colpo di testa di Raspadori.

93′ Sesto ed ultimo cambio per Palladino. Entra Ahanor per Scalvini.

90′ Iniziano i tempi supplementari.

97′ FINISCONO I TEMPI REGOLAMENTARI. SI VAI SUPPLEMENTARI. 3-3 IL RISULTATO COMPLESSIVO.

97′ Punizione per l’Atalanta dalla destra, sarà l’ultima occasione probabilmente.

95′ PARATONA DI MOTTA SU SCAMACCA! Riscatta una prestazione non esaltante, mettendo sul palo un grande colpo di testa di Motta.

90′ 6 minuti di recupero

86′ PAREGGIA PASALIC. Come all’andata, immediato pareggio dell’Atalanta. Sponda di Krstovic per Pasalic che tira di sinistro, tiro deviato da Taylor e la palla entra in rete.

84′ GOOOLLLL! ROMAGNOLIII! Corner di Zaccagni che finisce sul secondo palo dove Romagnoli di sinistro fa 0-1.

84′ Entra Cataldi per Patric. Cambi finiti.

83′ Ottimo ingresso di Lazzari palla al piede verso l’area di rigore, serve Noslin che cerca il triangolo che vien chiuso, la palla resta lì e Noslin è troppo lento a calciare. Solo corner.

77′ Gila costretto al cambio. Al suo posto Provstgaard.

75′ Noslin scappa via a Scalvini ma non riesce a trovare la porta con il sinistro. Polemiche per un tocco di braccio del difensore dell’Atalanta.

73′ Ammonito Sarri che è andato a discutere nella zona della panchina dell’Atalanta.

73′ Brutto intervento su Mario Gila che zoppica vistosamente.

69′ La Lazio spreca malamente un contropiede. Zaccagni lancia malissimo per Isaksen che poteva andare 3vs1. Il danese prende comunque palla ma poi mette un cross velleitario.

67′ Entrano Lazzari e Isaksen al posto di Marusic e Cancellieri.

66′ ANNULLATO IL GOL DI EDERSON! E’ successo di tutto, al 60′ Ederson ha trovato il gol del vantaggio, ma dopo un lungo silent check è stato chiamato Colombo all’OFR che ha deciso per l’annullamento del gol. Considerato falloso l’intervento di Krstovic su Motta.

58′ Buona occasione per la Lazio, Cancellieri esce bene sulla destra la dà a Noslin che serve Basic che a sua volta riserve Noslin che dai 16 metri tutto solo impatta male con il piatto.

56′ Problemi per Bernasconi, costrettoal cambio. Entra Bellanova.

50′ Parte l’Atalanta in contropiede con Ederson, potenziale pericolo sventato da un ottimo recupero di Cancellieri.

46′ Inizia la ripresa, nessun cambio per Sarri e Palladino.

45′ + 2 Finisce 0-0 il primo tempo. Assoluta parità dopo 135 minuti (andata compresa).

45′ Due minuti di recupero.

37′ Intervento ingenuo di Cancellieri su Ederson che viene punito con un cartellino giallo, forse severo.

34′ Sul corner la palla resta lì in area Gila spalle alla porta la gestisce male, spazza Zalewski.

33′ Spinge ancora la Lazio dopo un’azione insistita arriva un corner.

31′ Sulla punizione seguente Zaccagni crossa in mezzo Basic colpisce di testa ma la palla finisce molto alta.

30′ Se ne va bene Cancellieri sulla destra, Kolasinac lo stende, ammonito!

27′ Pressing della Lazio che porta all’errore di impostazione dell’Atalanta, recuperano balla i biancocelesti ma il tentativo dalla distanza di Cancellieri non può impensierire la Dea.

22′ Cross in mezzo, sponda per Zalewski che colpisce di prima di destro decisivo Gila che devia in corner

9′ L’Atalanta tiene un ritmo molto alto e dopo essere stata per diverso tempo nei pressi dell’area della Lazio arriva un cross insidioso di Ederson. Motta esce ma non la tiene sulla respinta ci prova la Dea ma poi para il portiere della Lazio.

5′ De Ketelaere imbuca per Krstovic che attacca bene la profondità, ottima chiusura di Gila.

4′ Prima buona iniziativa della Lazio. Noslin esce e serve Marusic in profondità che arriva al cross basso. Chiude bene de Roon.

1′ Inizia la semifinale di ritorno.

TABELLINO ATALANTA LAZIO 1-1

GOL: 84′ Romagnoli, 86′ Pasalic.

AMMONIZIONI: 30′ Kolasinac, 37′ Cancellieri, 73′ Sarri

ESPULSIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. A disp.: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Ahanor. All.: Raffaele Palladino

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disp.: Pannozzo, Giacomone, Pellegrini, Dele-Bashiru, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Belahyane, Hysaj, Provstgaard, Maldini, Przyborek, Lazzari, Cataldi. All.: Maurizio Sarri

La squadra arbitrale

Arbitro: Andrea Colombo (sez. Como)

Assistenti: Imperiale – Costanzo

IV ufficiale: Zufferli

V.A.R.: Abisso

A.V.A.R.: Maresca

GOL:

AMMONIZIONI:

ESPULSIONI:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, de Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. A disposizione: Giacomone, Pannozzo, Provstgaard, Hysaj, Pellegrini, Lazzari, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Dia, Ratkov, Maldini. Allenatore: Maurizio Sarri

LA SQUADRA ARBITRALE

ARBITRO: Andrea Colombo della sezione di Como

1° ASSISTENTE: Davide Imperiale della sezione di Genova

2° ASSISTENTE: Alessandro Costanzo della sezione di Orvieto

QUARTO UOMO: Luca Zufferli della sezione di Udine

VAR: Rosario Abisso della sezione di Palermo

AVAR: Fabio Maresca della sezione di Napoli

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