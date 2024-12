Paganini a Juventusnews24: «Si respira un’aria nuova. Spalletti ha avuto il tempo di andare a cercare giocatori»

Paganini è intervenuto ai microfoni di JuventusNews24, tra gli altri argomenti ha parlato della Nazionale di Luciano Spalletti

In esclusiva a Juventusnews24.com, è intervenuto il noto giornalista Rai Paolo Paganini. Ecco le sue dichiarazioni sulla Nazionale di Luciano Spalletti, nella quale è entrato in orbita anche il centrocampista della Lazio Rovella.

Infine sulla Nazionale di Spalletti: quale futuro attende gli Azzurri verso il Mondiale 2026?

«Si respira un’aria nuova, anche perché Spalletti ha avuto il tempo che non ha avuto prima dell’Europeo di lavorare e di andare a cercare giocatori con caratteristiche importanti, con età giuste per creare un gruppo da poter portare avanti per arrivare al Mondiale. Credo che le prospettive siano buone, siano incoraggianti, soprattutto in attacco. Con Retegui, con Kean e con altri giovani che si stanno imponendo nel campionato italiano, credo che il problema dell’attacco possa in qualche modo essere risolto. Dal mio punto di vista, proprio perché Spalletti ha più tempo, le prospettive sono buone ed incoraggianti per la Nazionale».

