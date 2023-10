Padovan spara a zero: «La Lazio non è scesa in campo, mai vista così brutta con Sarri. Ora torni a giocare a calcio». Le parole del giornalista sportivo

Giancarlo Padovan ha parlato a Calciomercato.com del match della Lazio contro il Feyenoord. Ecco le parole del giornalista.

PADOVAN– «Della Lazio va detto che non è letteralmente scesa in campo a Rotterdam e che raramente, con Sarri al timone, la si era vista così brutta. Per fortuna che l’Atletico Madrid ha solo pareggiato a Glasgow e non è scappato via. Tutto resta aperto, ma ad una condizione: bisogna tornare a giocare a calcio».