Padovan a Internews24.com: «La Lazio può inserirsi nella lotta Scudetto, ma la mia favorita è questa»

Giancarlo Padovan, noto giornalista, ha parlato della lotta Scudetto in Serie A in esclusiva ai microfoni di Internews24

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Internews24, Giancarlo Padovan ha parlato della lotta Scudetto, la quale vede interessata anche la Lazio di Marco Baroni. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «La favorita rimane l’Inter, dietro metto il Napoli, anche se lo scontro diretto ha detto che i nerazzurri son superiori alla squadra di Conte. Poi dietro ci sarà bagarre, perché non sono sicuro di nessuno: la Juve ha speso, ma speso male, tipo nell’affare di Douglas Luiz, poi è una squadra appena arrivata, il Milan è leggermente in ritardo. Poi c’è l’Atalanta, che può inserirsi nella lotta Scudetto e la Lazio, che sta facendo benissimo in coppa».

