Padovan: «Lazio, che errore l'assenza di un vice Immobile! Su Milinkovic...»

Giancarlo Padovan, giornalista, ha parlato di Ciro Immobile e del suo infortunio muscolare. Le sue dichiarazioni

Giancarlo Padovan ha parlato di Ciro Immobile e del suo infortunio negli studi di Sky Sport.

MILINKOVIC FALSO NUEVE – «Io voto quasi sempre per Sarri. Mi stuzzica molto l’idea di Milinkovic centravanti, se Sarri ci ha pensato è possibile. È un giocatore che può fare molte cose, può fare il finto nueve, come si dice in questi casi».

VICE CIRO – «Secondo me la Lazio ha sbagliato a non avere un vice Immobile. Se si è sbagliato con Muriqi, va bene, se ne cerca un altro. Mertens era una buona idea però purtroppo per la Lazio non è stata coltivata, anche perché la volontà del calciatore era quella di non giocare in una squadra italiana diversa dal Napoli».