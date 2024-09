Padovan a InterNews24: «Meglio che ci siano QUESTI ASSENTI in Nazionale. E' fuori discussione che...»

Giancarlo Padovan, in esclusiva a InterNews24, ha parlato così della situazione della Nazionale: ecco cosa ha detto

Giancarlo Padovan, in esclusiva a InterNews24, ha parlato così della situazione della Nazionale.

LE PAROLE – «Visto com’è andato l’Europeo meglio che qualche assenza ci sia. Oltre a quelle citate, anche Jorginho meglio che non ci sia più. Credo che quelle dell’Inter comunque siano contingenti, Barella si è operato al naso ma altrimenti ci sarebbe stato. Lui è fuori discussione, è un campione. Il problema è che all’Europeo non ha funzionato niente, né il blocco Inter né tutti gli altri. Il CT si è assunto tutte le responsabilità ma non basta, bisogna venir fuori da questo pantano, bisogna fare una buona Nations League, anche se con la Francia è dura. Bisogna anche trovare nuovi giocatori che diano ricambio ai vecchi e bisogna qualificarsi al Mondiale. Non ci sono altri discorsi da fare. Spalletti ha tanto da lavorare, lo sapeva, non può sorprendersi di nulla. Questo è il ruolo del CT, non può sorprendersi del fatto che non si possa lavorare in Nazionale, non può sorprendersi anche degli alti e bassi dei nostri giocatori. Abbiamo vinto un Europeo con molta fortuna, e siamo stati eliminati da quest’ultimo Europeo con grande demerito. Dobbiamo trovare una via felice che ci porti ad essere una squadra rispettata e rispettabile. Per fare questo dobbiamo sondare i nostri giovani migliori, metterli in campo, vedere se hanno la maturità e la personalità per esser titolari in Nazionale. Lavorare su un gruppo certo. Ecco, a me i dentro e fuori/chiama e richiama non piacciono, secondo me ci vuole un gruppo certo, di 20-22 giocatori, perché è l’unico modo per creare una mentalità simile a quella di un club. La sensazione però non è buona: non vedo un CT sereno, non vedo una nazione disposta ad aspettarlo, vedo una critica molto feroce nei confronti della Federcalcio e vedo anche un governo, nella fattispecie un Ministro dello Sport, che non va d’accordo né con la Federazione né col Coni».

L’INTERVISTA COMPLETA DI PADOVAN A INTERNEWS24