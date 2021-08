Osimhen salta la Juve, è ufficiale: il Napoli farà ricorso

Osimhen salta la Juve: è ufficiale la decisione del Giudice Sportivo, che ha squalificato l’attaccante del Napoli per due giornate

Osimhen salterà Napoli-Juve. È ufficiale la decisione del Giudice Sportivo relativa alla prima giornata di Serie A. L’attaccante, espulso contro il Venezia, è stato squalificato per le prossime due partite «per aver colpito volontariamente con uno schiaffo il volto di un avversario con il pallone non a distanza di gioco». Per lui anche un’ammenda di 5000 euro.

Oltre alla trasferta di Genova contro il Genoa, Osimhen salterà così anche la terza giornata contro i bianconeri. Il Napoli ha già annunciato che presenterà ricorso contro la decisione del Giudice Sportivo.