Damiani sulla Supercoppa Italiana: «Sarri ha ragione, ecco perchè»

Oscar Damiani, famoso ex calciatore, ha dato ragione a Sarri sull’organizzazione della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita

Intervenuto a Radio Anch’io lo Sport su Rai Radio 1, Oscar Damiani ha parlato della Supercoppa Italiana dando ragione al tecnico della Lazio, Sarri:

PAROLE – «Prendi i soldi e scappa, ha detto Sarri. È tutto fuorché sport. Le squadre hanno sempre più bisogno di introiti, i costi aumentano, si cerca di avere dei ritorni e quindi si fanno anche queste trasferte dove si guadagna qualche soldo. Per lo sport non è bellissimo, soprattutto per noi che siamo legati alla tradizione. Non mi piace, ma bisogna adattarsi, non riguarda solo il calcio».