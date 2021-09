Orsolini: «C’è stata l’offerta della Lazio, ma non era congrua»

Orsolini ricomincia tra le fila del Bologna. Il giocatore è stato spesso accostato alla Lazio, come confermato dallo stesso giocatore

Quello di Riccardo Orsolini è un nome che ha orbitato spesso attorno alla Lazio, soprattutto in questa sessione di mercato, prima dell’affondo per Kostic e il definitivo approdo di Zaccagni. Oggi il ragazzo si è raccontato per il Corriere dello Sport, soffermandosi soprattutto sul suo futuro:

ANDARE VIA – «Mai chiesta la cessione e non ho mai pensato di andare via: lo posso garantire. Chiedetelo a chi vi pare. So che in società sono arrivate anche offerte importanti. Ma hanno ritenuto che non fossero congrue».

OFFERTE – «Torino, Lazio, Fiorentina. Se avessi chiesto la cessione, se avessi espresso questa volontà, la società sicuramente non mi avrebbe trattenuto. Non terrebbero mai un giocatore scontento. Io non ho mai fatto pressioni, non ho maifatto guerre. Anzi, ho apprezzato il fatto che si potessero permettere di rifiutare parecchi soldi per me. È stato un attestato di fiducia. Hanno avuto la forza di resistere».