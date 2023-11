Orsi sulla Lazio: «Con la Salernitana ha perso meritatamente, con il Celtic per vincere servirà questo»

Orsi, l’ex biancoceleste alla luce della partita di domani con il Celtic si proietta al match citando la gara di Salerno

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Orsi ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Lazio in vista della sfida di Champions con il Celtic

PAROLE – La Lazio ha perso meritatamente, era andata anche non meritatamente in vantaggio e da squadra più esperta doveva tenerlo. La Salernitana nel secondo tempo è entrata con più voglia. La Lazio deve cambiare ritmo, altrimenti non arriva nemmeno in Europa League. C’è bisogno di continuità. Martedì c’è una partita importante che può dare la svolta