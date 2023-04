Orsi su Lazio-Torino: «Un passo falso ci può stare, ma ora..». Le parole dell’ex biancoceleste sulla partita all’Olimpico

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio l’ex Lazio, Nando Orsi, ha commentato la sconfitta dei biancocelesti contro il Torino di Juric. Ecco cosa ha detto:

PAROLE– «Un passo falso ci può stare, dopo una striscia positiva importante. È venuto forse nel momento sbagliato: era meglio se fosse venuto con gli scontri diretti. Se tu vinci col Torino hai la possibilità di sbagliare con Inter e Milan, adesso ce n’è meno. Sono due scontri diretti importanti, anche se poi vengono nel mezzo fra la Coppa Italia per l’Inter e la Champions League per entrambe. Qualche squadra di punti ne perde, soprattutto se è in semifinale di Champions League »