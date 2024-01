Orsi su Lazio-Roma: «Vi dico che derby di Coppa mi aspetto domani»

Orsi, l’ex portiere biancoceleste alla vigilia della stracittadina di Coppa Italia rilascia queste dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Fernando Orsi a poche ore di Lazio-Roma rilascia queste dichiarazioni sulla partita. Ecco cos’ha detto

PAROLE – «Un derby che è bello per il pubblico, per chi lo vince sicuramente. Le squadre devono fare ancora un paio di partite per arrivare eventualmente in finale. Non è tanto di prestigio e non è tanto determinante. Poi come in tutte le partite chi vince esulta, chi perde spiega»