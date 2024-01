Orsi su Lazio-Napoli: «Sono due squadre incerottate ed è una partita che possono vincere entrambe»

Orsi, l’ex portiere biancoceleste si espone riguardo la partita di domenica rilasciando alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc

LAZIO-NAPOLI: Lazio-Napoli? Due squadre incerottate. Vedendo la Supercoppa, il Napoli sta cominciando ad avere un po’ di fiducia. È una partita di svolta. Vale tre punti, ma può valer 4 per gli scontri diretti. Se il Napoli vince con questo nuovo modulo può cominciare ad avere consapevolezza che può vincere così. Tutte e due le squadre possono vincere perché non danno grandissima fiducia. Un po’ di più la Lazio in campionato, ma se guardo la Supercoppa devo ricredermi. L’Inter non è la Fiorentina e hai meno possibilità di ripartire. L’Inter ha avuto difficoltà con il Napoli, ma stando lì il gol lo puoi anche prendere. La Lazio ha giocato un po’ troppo aperta. Lazio e Napoli possono vincerla tutte e due questa partita nonostante il fatto che siano incerottate