Orsi: «Provedel titolare per la prossima stagione? Me lo auguro per la Lazio». Le parole dell’ex giocatore

Intervenuto ai microfoni di tag24.it, l’ex portiere e allenatore della Lazio, Fernando Orsi, ha commentato la partita contro l’Inter. Soffermandosi anche sul mercato estivo biancoceleste e su Provedel e Mandas.

PROVEDEL– «Titolare la prossima stagione? Spero di sì, me lo auguro per la Lazio, perché vorrebbe dire non avere alcun problema sul portiere. Provedel ha dimostrato, nonostante il mese e mezzo di assenza, di essere abbastanza integro e sempre sul pezzo. Sia lui che Mandas riescono a dare grandi garanzie in porta ».

MANDAS– «Sinceramente non so se andrebbe mandato in prestito, si può anche pensare di tenerlo in casa, facendolo crescere e magari consentendogli di giocare in Europa League e in Coppa Italia. Provedel ha 30 anni e sarebbe importante, per la Lazio, trovarsi un portiere già pronto dietro. L’idea è quella di far maturare Mandas per poi consentirgli di diventare titolare ».