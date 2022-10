Orsi: «L’infortunio di Immobile? Sicuramente Sarri troverà una soluzione»

L’ex Lazio Fernando Orsi ha commentato l’infortunio di Immobile e analizzato le possibili soluzioni di Sarri. Le parole

A Lazio Style Radio è intervenuto Fernando Orsi per commentare l’infortunio di Immobile e cercare di capire come sostituirlo. Ecco la sua analisi:

INFORTUNIO – «Indubbiamente l’assenza di Immobile è determinante. Domenica, quando si è fatto male, lo stadio e la squadra hanno avuto un contraccolpo psicologico ed emotivo non indifferente. Non è che senza Immobile non si farà più gol, lo si farà in altro modo perché Sarri troverà la soluzione. Se tutte le gare si piange l’assenza di Immobile non si dà un buon contributo alla squadra. Tutte le squadre hanno avuto problemi del genere, è ovvio che può succedere in un campionato così compresso. Il problema è che se le altre hanno la possibilità di sostituire l’attaccante, mentre la Lazio non ce l’ha».

VICE – «La Lazio non ha un attaccante di riserva e quindi deve adattarsi, Cancellieri mi sembra non convinca molto Sarri. Felipe Anderson giocò benissimo in passato da seconda punta o attaccante e secondo me può adattarsi meglio di tutti alle circostanze. Pedro è uno più da fascia. Spero, ne sono convinto, che Sarri troverà la soluzione migliore. Con Felipe Anderson gli avversari possono avere anche difficoltà non conoscendo bene i suoi movimenti a differenza di Ciro, chissà se da un problema non possa trovarsi una soluzione anche quando poi tornerà Immobile».