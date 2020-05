Orsi, le parole dell’ex portiere biancoceleste in merito a come la Lazio ripartirà ora che si tornerà a giocare

L’ex portiere della Lazio Fernando Orsi ha espresso la sua opinione su come cambieranno i valori delle squadre, biancocelesti compresi, al ritorno in campo. Ecco le sue parole ai microfoni di Radio Musica Television.

«I vantaggi che si era guadagnata la Lazio durante il campionato sono stati quasi annullati. Giocare ogni 3 giorni li rende sfavoriti anche perché l’ampiezza della rosa non è paragonabile a quella di Inter e Juventus. I biancocelesti dalla loro però hanno una grande compattezza potendo fare affidamento da anni sulla stessa guida tecnica e su meccanismi ben oleati. Ora le distanze sono state tutte ridotte e bisogna vedere come le squadre si presenteranno fisicamente alla ripartenza. Prima della pausa era la favorita, ma ora torna tutto in ballo».